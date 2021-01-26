Смольный выделит 57 млн рублей на поддержку социальных НКО

Социально-ориентированным НКО Санкт-Петербурга выделят 57 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном собираются подержать социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). В 2021 году на помощь выделят 56,9 млн рублей, что на 10 млн меньшем, чем в 2020-м. Деньги можно будет получить строго в рамках государственного конкурса. Тратить средства необходимо только на заявленную цель, иначе придется отвечать по закону.

- У нас зарегистрировано 8944 НКО, среди которых около 40 процентов являются социально ориентированными. Данные организации реализуют проекты в образовании, культуре, спорте и здравоохранении. Они занимаются благотворительностью, волонтерством, помогают в уходе за пожилыми людьми, инвалидами. Это наши партнеры, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В 2020 году НКО помогли 425 тысячам петербуржцев, среди которых как ветераны ВОВ и пожилые граждане, так и бездомные и дети-сироты. Добавим, что финансовую помощь от Смольного получают те НКО, которые входят в реестр поставщиков соцуслуг города (в 2020-м сумма доходила до 1 млрд рублей – Прим. ред.).