Студенты-бюджетники смогут бесплатно ходить в Эрмитаж с 26 января

С 26 января студентов пускают в Эрмитаж даром. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 26 января Государственный Эрмитаж вновь начинает бесплатно принимать студентов и курсантов, учащихся на бесплатной, то есть бюджетной форме обучения. Впрочем, речь идет не о всех корпусах Эрмитажа, а только о Главном штабе.

- Эрмитаж поздравляет с Днем Святой Татьяны – с Днем студентов! В честь главного праздника российского студенчества музей подготовил подарок – право бесплатного посещения Главного штаба для студентов, - говорится в сообщении пресс-службы музея.

Но просто так прийти в Эрмитаж не получится. Чтобы регулировать поток посетителей, даже на бесплатный вход надо получить билет. Его лучше оформить на сайте, где необходимо указать данные посетителя и документа, удостоверяющего личность.

Бесплатное посещение Главного штаба для студентов «работает» со вторника по воскресенье по сеансам в 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. А по средам и пятницам есть дополнительный сеанс в 18.00. Количество билетов ограничено, длительность сеанса – два часа.