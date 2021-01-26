Огромная пробка собралась на проспекте Славы из-за оборванных проводов

Оборванный провод почти перекрыл движение по проспекту Славы в сторону центра. Фото: vk.com/spb_today / Петр Клепач

Огромная пробка собралась утром 26 января на проспекте Славы. В утренний час пик и без того плотное движение транспорта осложнил оборванный провод троллейбусной линии, легший поперек дороги и на крышу «Газели».

- На проспекте Славы, в сторону «Московской», собралась пробка от Бухарестской, из-за аварии под Витебским проспектом. Лежит провод поперек дороги. Свободна левая полоса, - пишут очевидцы инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Из-за оборванных проводов встали все троллейбусы, идущие в сторону Московского проспекта. Сейчас на месте происшествия уже работают ремонтные службы «Горэлектротранса», однако по состоянию на 9:40 утра пробка все еще присутствует.

Также встали и подъезды к проспекту Славы с будапештской улицы.

До устранения проблемы водителям лучше найти объездной путь в центр, так как застрять в заторе можно надолго.