113 миллиардов рублей потратили на борьбу с коронавирусом в Петербурге за 2020 год

На борьбу с последствиями пандемии потратили более 110 млрд за год. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пандемия очень дорого обошлась Петербургу. В прямом смысле дорого. Город, как и вся страна и весь мир, тратил огромные суммы на борьбу с коронавирусом и лечение заболевших. По оценке Комитета финансов, суммарные расходы превысили 110 миллиардов рублей.

- В общей сложности на борьбу с пандемией в 2020 году из бюджетов всех уровней было направлено более 110 млрд рублей. Мы выполнили все социальные обязательства, мы сдали все вводные социальные объекты, - заявил губернатор Александр Беглов.

Если точнее, то 112,8 млрд. Из них, по словам главы финансового комитета Алексея Корабельникова, 35,2 миллиарда потратил непосредственно бюджет Петербурга. Еще 23,4 млрд дал городу федеральный центр.

20,8 млрд - расходы Пенсионного фонда, 15,5 млрд – территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), а 2,7 миллиарда потратил Фонд социального страхования (ФСС) Российской федерации.

Напомним, что по состоянию на 26 января, в активном состоянии заболевания находятся более 101 тысячи петербуржцев. «Комсомолка» традиционно собрала последние данные по коронавирусу в городе, посмотреть их можно здесь.