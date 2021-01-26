В Петербург придет похолодание до -15...-20 градусов

Похолодание придет в Петербург к концу недели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оттепель, превратившая зиму в весну, уйдет из Петербурга уже на нынешней неделе. А вслед за слякотью придут морозы. Причем, особенно по ночам, довольно чувствительные. Холодать начнет уже в ближайшие дни.

- Завтра, 27 января, будет около ноля градусов, потом минус и дальнейшее понижение. Оно будет постепенное и температура может доходить до – 20, - рассказал «Невским новостям» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Впрочем, такие суровые морозы возможны местами и ночью. Так, согласно прогнозу на онлайн-сервисе погоды rp5.ru, до пятницы дневные температуры будут колебаться у нулевой отметки. В субботу похолодает до -3 градусов, а в ночь на воскресенье будет уже -6...-8.

Но самые морозы придут в ночь на понедельник, 1 февраля. Термометры покажут около -17, что при соответствующих ветре и влажности будет ощущаться как -22.

В Ленинградской области температура может упасть еще ниже. Впрочем, пока эти лишь прогноз.