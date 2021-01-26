Два медика Боткинской больницы обогатились на 3,6 млн рублей за счет «мертвых душ» санитарок

В Боткинской больнице две сотрудницы обогатились на "мертвых душах". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Боткинской больнице выявили двух хитрых сотрудниц, которые на протяжении многих лет получали себе зарплату «мертвых душ». В итоге накопилась солидная сумма – 3,6 млн рублей. Как доказали следователи, еще в 2008 году заведующая отделением физиотерапии и функциональной диагностики задумала нелегально обогатиться, приняв на работу «призраков» двух санитарок. Ей в этом помогла подчиненная, старшая медсестра.

- Они договорились, что ежемесячно будут составлять и предоставлять в бухгалтерию ложные табели и графики учета использования рабочего времени, а денежными средствами, перечисляемыми в счет заработной платы, соучастницы будут распоряжаться по своему усмотрению, - объяснили преступную схему в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Обе женщины отделались условным сроком лишения свободы, причем начальницу освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Но вдобавок суд все же взыскал с соучастниц те самые 3,6 млн рублей в пользу больницы имени Боткина.