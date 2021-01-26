Число госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией вновь уменьшилось в Петербурге

В Петербурге вновь уменьшилось число госпитализаций за неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией уменьшилось на 10% за неделю в Санкт-Петербурге. 19 января в стационары отправили 463 человека, а сейчас, 26-го числа, - уже 415. В целом развитие эпидситуации показывает положительную динамику, но в Координационном совете по борьбе с COVID-19 не исключают посленовогоднего «эха» в виде временного подъема уровня заболеваемости и госпитализаций.

- Такая вероятность будет сохраняться еще примерно 4-5 дней. Данный вариант развития событий возможен также вследствие массовых нарушений ограничительных противоэпидемических мер, - говорится в свежем отчете Совета.

Петербуржцев по-прежнему просят строго соблюдать все меры безопасности и обещают, что это даст положительный итог. Ранее губернатор Северной столицы уже намекнул, что на этой неделе обсудит с Роспотребнадзором возможное смягчение ограничений в городе.