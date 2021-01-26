Легковушку расплющило между трамваями в жестком ДТП в Петербурге

Трамваи "взяли в бутерброд" легковушку в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today / megapolisonline.ru

Необычное ДТП произошло на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге – легковушка оказалась зажата между двумя трамваями. Вернее, автомобиль просто-напросто расплющило под тяжестью общественного транспорта. Судя по фотографиям с места жесткой аварии, опубликованным в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», водитель легковушки сумел выбраться из машины до столкновения. Официальных данных о происшествии пока нет.

- Трамвай на Энгельса поехал назад, легковушки как могли уезжали задом, но сзади их ждал другой трамвай, - написала автор видеозаписи Екатерина аварии в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В причинах жесткого ДТП сейчас разбирается ГИБДД. Очевидно, что легковушка уже не подлежит восстановлению. О здоровье участников аварии пока ничего неизвестно. По словам все той же очевидицы Екатерины, у первого трамвая отказали тормоза.

- Между трамваями было две машины. Одна успела выскочить, вторую вывернуло наискосок, - написала в комментариях девушка.