Петербуржцев попросили не участвовать в массовых акциях, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом

В Смольном просят не ходить на массовые акции, чтобы избежать подъема заболеваемости коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Санкт-Петербурга попросили строго соблюдать меры безопасности по коронавирусу, в том числе отказаться от участия в массовых мероприятиях, чтобы как можно быстрее снизить уровень распространения коронавирусом в городе. Данная просьба содержится в свежем отчете Координационного совета по противодействию COVID-19.

- Вторая волна эпидемии в данный момент находится в нисходящей части. Еще 4-5 дней в городе будет сохраняться вероятность формирования «эха» в виде временного подъема заболеваемости и госпитализаций после массового выхода жителей на работу и учебу по окончании новогодних праздников, - комментируют ситуацию в Совете.

Повод ответственнее подойти к соблюдению санитарных мер есть – губернатор Северной столицы уже собирается обсудить с представителями Роспотребнадзора вероятность смягчения ограничений в городе.