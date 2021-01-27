Российская национальная библиотека представила нового директора

Владимир Гронский вступил в должность директора РНБ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Российской национальной библиотеке официально представили нового директора. Им стал Владимир Гроснкий, который ранее работал журналистом, а позже руководил производственными компаниями города и возглавлял Мемориальный музей А.В. Суворова. Директора представила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Перво-наперво в РНБ нужно привести в порядок имущественный комплекс, как считают в Минкультуры. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Главнейшей задачей РНБ сейчас является приведение в порядок имущественного комплекса. Необходимо заявить о библиотеке как о лидере не только в России, но и в мире по развитию методического, научного, информационного, просветительского центра, - подчеркнула Ольга Ярилова.

Нового директора не раз отмечали госнаградами, в Минкультуры РФ верят в его способности руководителя. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гронский пообещал сотрудничать с Минкультуры РФ и со всеми неравнодушными людьми, чтобы организовывать новые совместные проекты.

Скоро общественности расскажут о новых культурно-просветительских проектах РНБ. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Например, к нам обратились из Объединенной судостроительной корпорации. Они хотят с нами работать по подбору материалов о создании кораблестроения в России. А у нас таких документов множество. И подобных примеров можно приводить очень много, - поясняет Владимир Гронский.