В Петербурге увеличен размер материнского капитала

Многодетным петербуржцам увеличили материнский и земельный капиталы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга провели индексацию стимулирующих социальных выплат, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку многодетных семей. Так, с 2021 года выросли суммы регионального материнского и земляного капиталов. Обе суммы подросли на 3,4%.

- Региональный материнский капитал выдается многодетной семье однократно при рождении третьего или последующего ребенка. Данная мера социальной поддержки обеспечивается за счет средств бюджета Санкт Петербурга. По итогам 2020 года 5934 многодетных семьи получили сертификаты «Материнский (семейный) капитал», - сообщает пресс-служба Комитета по соцполитике.

С 2021 года размер материнского капитала составляет 165 930 рублей. Его можно потратить на образование детей, покупку машины, дачи или другой недвижимости, а также на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых.

Земельный капитал (382 352 рубля с 2021 года) положен многодетным семьям, стоящим на учете на получение садового участка. Сертификат на указанную сумму можно взять, чтобы купить землю самостоятельно.