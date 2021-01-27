Блокадный архив Ленинградского радио передан на постоянное хранение в государственный архивный фонд

Блокадный архив Ленинградского радио начали передавать на госхранение. Фото: gov.spb.ru

Аудиозаписи и другие материалы из блокадного архива Ленинградского радио теперь будут храниться в Центральном государственном архив кинофотофонодокументов. Ранее за сохранность документов сильно переживали сами ветераны и блокадники.

- Блокадники во время наших встреч высказывали беспокойство о состоянии блокадных архивов Дома радио. Я тогда убедился, что архиву ничего не угрожает. Более того, сотрудники проделали огромную работу по составлению каталогов и оцифровке архива. И вот сегодня материалы, связанные с самым трагическим периодом истории нашего города, передаются в государственный архивный фонд. Поручение блокадников выполнено, - заявил на церемонии в Доме радио губернатор Петербурга Александр Беглов.

Всего в госархив будет передано полмиллиона единиц хранения – оригинальных записей и оцифрованных данных за период до 90-х годов ХХ века. Передача пройдет поэтапно.

Первая партия - 68 бобин, 59 уникальных записей. Это репортажи из блокадного города и с линии фронта, звуки залпов победного салюта 27 января 1944 года на Марсовом поле. А также записи выступлений Ольги Берггольц, Дмитрия Шостаковича и многих других. Есть даже рассказ юной ленинградки, которая тушила зажигательные бомбы на крышах домов.