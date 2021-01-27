ДТП с трамваем остановило движение у метро «Беговая»

У "Беговой" встретились трамвай и "Тойота". Фото: vk.com/spb_today / Ольга Лазутина

Лишнюю пробку в утренний час пик создал водитель белой «Тойоты Камри», который хотел проскочить перекресток улиц Савушкина и Туристской перед трамваем, но не успел. Результатом спешки стала авария и гораздо больше потерянного времени, чем ожидалось.

- ДТП с трамваем у станции метро «Беговая». Пострадавших нет, но трамваи стоят в обе стороны, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

В итоге перекрыто оказалось не только движение рельсового транспорта, но и левые повороты с Савушкина на Туристскую и с Туристской на Савушкина. Из-за этого на подъезде к перекрестку со стороны Приморского шоссе образовалась пробка.

Ода добавилась к традиционному утреннему затору на Савушкина в районе перекрестка с Планерной улицей и далее на Приморском проспекте в сторону Ушаковской набережной.

А всего пробки в Петербурге по состоянию на 9 утра оцениваются в пять баллов из десяти.