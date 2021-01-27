Ростральные колонны зажгли в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда

В Петербурге зажглись Ростральные колонны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Огонь на Ростральных колоннах вспыхнул утром 27 января. Пламя зажгли в честь 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Гореть огонь на колоннах будет в течение пяти часов: два утром и три вечером.

- В честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады специалисты «ПетербургГаза» зажгут огни на Ростральных колоннах. Пламя можно будет увидеть 27 января с 10 до 12 часов и с 19 до 22 часов, - сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что газовые факелы на Ростральных колоннах впервые зажглись 23 июня 1957 года, и уже более 60 лет огни зажигают в важные и памятные даты для города и страны, такие, как день рождения Петербурга или День снятия блокады.

Также 27 января 2021 года в Северной столице будет дан салют в честь Дня ленинградской Победы. 30 артиллерийских залпов вместе фейерверком прогремят от стен Петропавловской крепости в 21:00.