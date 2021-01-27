Три школьника из Соснового Бора сбежали из дома, потому что «им надоели родители»

Полицейские ищут сбежавших подростков, которые могли рвануть в Крым. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу троих юных беглецов ищут полицейские Ленинградской области, Петербурга и соседних регионов. Вечером 26 января к стражам порядка обратились родители двух семиклассников и одного ученика восьмого класса, которые не дождались детей дома с занятий. Стражи порядка опросили школьного приятеля одного из пропавших парней и тот прояснил ситуацию.

- Подросток пояснил, что его одноклассник с которым он общался два дня назад сказал, что он вместе с двумя друзьями планирует побег из дома, так как им всем «надоели родители», - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Самому парню также предложили бежать за компанию, но он отказался. План у беглецов был таким: сначала доехать до Петербурга, а потом на машине со знакомыми в Крым, а точнее в Евпаторию.

Телефоны все трое беглецов отключили, а сим-карты планировали сжечь.

По предварительным данным, около 20:00 26 января они уже были в Петербурге. На 5 утра 27 числа школьники так и не найдены.

Информацию о нахождении ребят можно сообщить в дежурную часть полиции Соснового Бора: 8(813-69) 2-26-65. Или инспектору по делам несовершеннолетних: 8(999)045-45-96.