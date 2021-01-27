Рекордное число петербуржцев выздоровели от коронавируса на 27 января 2021 года

Число выздоровевших в Петербурге установило рекорд 27 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом стремительно улучшается в последнее время. В Санкт-Петербурге наблюдается спад интенсивности распространения инфекции. К тому же, пациенты активно выздоравливают. Так, в среду, 27 января 2021 года, установлен рекорд по числу победивших инфекцию за все время пандемии.

- На 27 января в Петербурге от коронавируса выздоровели еще 5795 человек. Это самое большое количество выписанных за сутки пациентов за все время эпидемии, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Всего от коронавируса в Северной столице вылечились 217 888 человек, заболели 325 032 местных жителей. Впервые за долгое время число активных больных в городе оказалось меньше 100 тысяч человек.

Несмотря на положительные тенденции, Смольный все же просит горожан соблюдать меры безопасности и воздерживаться от любым массовых мероприятий.