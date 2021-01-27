Ленобласть попросила увеличить поставки вакцины от коронавируса

В Ленобласти попросили увеличить поставки вакцины отCOVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация Ленинградской области попросила увеличить поставки вакцины от коронавируса. В среду, 27 января 2021 года, правительство региона рассказала о высоких темпах вакцинации населения. Всего в регион поступило 9342 комплекта вакцины "Спутник V", при этом прививку сделали 6997 жителей региона. В последние дни вакцинировались примерно по 2 тысячи человек в день.

- Мы обратились в Минздрав России с просьбой актуализировать график поставок вакцины от COVID-19 в Ленинградскую область. Наши учреждения израсходовали 75% поставленного ранее препарата. При этом в листе ожидания вакцинации на сегодня находятся более 10 тысяч человек, - рассказал глава комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

На сегодня в регионе привиты уже 1166 медицинских работников, 780 сотрудников системы образования и 238 социальных работников. Кроме того, активно прививаются жители старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Всем, кто получил первую часть препарата, несмотря на почти израсходованный объем вакцины, будет поставлен второй компонент – он во всех 25 пунктах вакцинации в наличии.