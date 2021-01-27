Водитель цистерны погиб в массовом ДТП грузовиков в Ленобласти

Массовое ДТП грузовиков произошло в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовое ДТП грузовых автомобилей произошло на федеральной трассе А-114 в Ленинградской области. Четыре машины столкнулись друг с другом на 386-м километре дороги. В результате аварии грузовики полностью перекрыли проезжую часть, поэтому дорожники организовали объезд. К сожалению, авария закончилась трагедией – смертью одного из водителей.

- Всего в ДТП участвовало 4 грузовых транспорта. Погиб водитель цистерны. Есть один пострадавший человек. Дорожная служба организовала объезд аварийного затора через поселок Совхозный и деревню Самойлово. Претензий к дорожным службам у правоохранительных органов нет, - рассказывают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На месте находятся все необходимые спецслужбы: МЧС медики скорой помощи, а также ГИБДД с подрядной организацией. Причины серьезного ДТП сейчас устанавливаются.