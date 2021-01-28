14-летнему подростку выбили глаз пряжкой ремня в школе-интернате в Ленобласти

Сосед случайно выбил глаз подростку в областном интернате. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

14-летний подросток лишился глаза во время игры с ровесником в интернате в Приозерском районе Ленинградской области. Перед сном ребята решили немного пошалить, что привело к трагедии. В какой-то момент мальчика ударил пряжкой ремня его 13-летний сосед, после чего тот истошно закричал. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. Уже оттуда медики сообщили о происшествии полиции.

- Все произошло в школе-интернате «Ресурсный центр». Врачи диагностировали у мальчика тяжелое проникающее ранение правого глаза с выпадением оболочек. Глаз пришлось в итоге удалить. Состояние пострадавшего тяжелое. Сейчас историей занимается следователь, - рассказал «Комсомолке» осведомленный источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, владелец того самого ремня попал другу в глаз случайно.