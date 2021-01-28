Каршеринг оторвал колесо о светофор и лег на крышу на Васильевском острове

Каршеринг разбили утром на Васильевском острове. Фото: vk.com/spb_today

Очередная история бесконечного сериала «приключения каршеринга» произошла 28 января на Васильевском острове. Утром местные жители проснулись от звуков удара и скрежета металла об асфальт. Выглянув в окно, они увидели сломанный светофор и лежащую на крыше прокатную машину.

- Каршеринг перевернули на крышу на перекрестке Большого проспекта и 8-ой линии ВО. Наехал на островок безопасности, машина подпрыгнула, колесом зацепилась за светофор. В итоге оторвало колесо, перевернуло и протащило еще 25 метров. Светофор вырвало и согнуло, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

По словам свидетелей инцидента, водитель каршеринга ехал очень быстро и даже не пытался притормозить у светофора.

- Вся эта безответственность из-за того что «автомобиль не мой». Значит и беречь его не нужно. Слабоумие и отвага, - возмущаются в комментариях горожане.

На место аварии уже приехали сотрудник ГИБДД. Состояние водителя и его местонахожднение неизвестны.