Дорога в Петербург заблокирована жесткой пробкой на Мурманском шоссе утром 28 января

Жесткое ДТП заблокировало движение в сторону Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария заблокировала движение по Мурманскому шоссе в сторону Санкт-Петербурга утром в четверг, 28 января 2021 года. Водители, попавшие в затор, рассказали в социальной сети о том, что пробка образовалась в обе стороны в районе деревни Разметелево. Причиной тому стала авария с участием грузовика и микроавтобуса.

- Мурманское шоссе в районе Разметелево почти стоит в обе стороны. Грузовик лежит на боку, еще одна легковушка без переда, скорая на месте, из кабины цистерны пытаются достать водителя, - рассказали автомобилисты.

Как именно произошло столкновение, очевидцы не рассказали. О состоянии участников ДТП также ничего не известно.

В результате аварии Мурманское шоссе стоит в сторону Петербурга на протяжении 2,5 километров, в обратную сторону пробка более 3 километров.

- Если едете в сторону Петербурга, ищите другие варианты объезда, если не хотите попасть в пробку, - предупреждают автомобилисты.