Пес Мишка нашелся спустя месяц в Санкт-Петербурге

В Петербурге нашелся пес спустя месяц скитаний Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге успехом закончились поиски пса по имени Мишка, который сбежал во время прогулки еще 27 декабря 2020 года. В четверг, 28 января 2021 года, хозяева пса рассказали в социальных сетях о том, что спустя месяц их любимец все же вернулся домой.

- Собака Мишка потерялся во время прогулки в Шуваловском парке, испугавшись взрыва петард. Его уже нет двое суток, - рассказывали месяц назад обеспокоенные хозяева собаки.

Собаку заметили в Парголово. По началу, она даже не узнала хозяйку Фото: СОЦСЕТИ

В итоге Мишку нашли. Его обнаружили 27 января в поселке Парголово, недалеко от того места, где он пропал. Пса заметил местный житель, вспомнил, что видел где-то подобного пса и позвонил волонтерам. На место незамедлительно выехала хозяйка собаки.

- Меня он сначала вообще не узнал. А вот вторую собаку узнал и к ней подошел. Потом узнал машину и запрыгнул в нее, - рассказала хозяйка.

Сейчас собака находится в жутком стрессе после месяца скитаний. Но, главное, что вернулась домой.