Пес Мишка нашелся спустя месяц в Санкт-Петербурге

В Петербурге нашелся пес спустя месяц скитаний
Фото: СОЦСЕТИ
В Санкт-Петербурге успехом закончились поиски пса по имени Мишка, который сбежал во время прогулки еще 27 декабря 2020 года. В четверг, 28 января 2021 года, хозяева пса рассказали в социальных сетях о том, что спустя месяц их любимец все же вернулся домой.
- Собака Мишка потерялся во время прогулки в Шуваловском парке, испугавшись взрыва петард. Его уже нет двое суток, - рассказывали месяц назад обеспокоенные хозяева собаки.
Собаку заметили в Парголово. По началу, она даже не узнала хозяйку
Фото: СОЦСЕТИ
В итоге Мишку нашли. Его обнаружили 27 января в поселке Парголово, недалеко от того места, где он пропал. Пса заметил местный житель, вспомнил, что видел где-то подобного пса и позвонил волонтерам. На место незамедлительно выехала хозяйка собаки.
- Меня он сначала вообще не узнал. А вот вторую собаку узнал и к ней подошел. Потом узнал машину и запрыгнул в нее, - рассказала хозяйка.
Сейчас собака находится в жутком стрессе после месяца скитаний. Но, главное, что вернулась домой.