В Петербурге снова выросла интенсивность распространения коронавируса

В Петербурге коронавирусом заболели еще более 2 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В коронавирусной статистике Санкт-Петербурга с начала недели наблюдаются скачки. Сначала интенсивность распространения инфекции резко снизилась, однако в четверг, 28 января 2021 года, снова немного выросла. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 в городе зафиксировано более 2 тысяч заболевших. Пару дней назад прирост составил чуть более 1,5 тысяч.

- За последние сутки в Петербурге подтвердились еще 2128 случаев заболевания коронавирусом. Всего за пандемию в городе заразились 327 160 человек, - рассказали в оперштабе.

Одна из возможных причин роста заболеваний, это увеличение числа обследований.

Также накануне статистика выздоровевших установила суточный рекорд - 5795 человек справились с болезнью. На 28 января выписаны снова немало - 4124 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус победили 222 012 человек.