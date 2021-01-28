Петербургский парк Академика Сахарова осветили более 100 новых фонарей

Парк Академика Сахарова по постоянной схеме осветили свыше сотни светодиодных светильников / Фото: Ленсвет

В Санкт-Петербурге завершилась реконструкция освещения в парке Академика Сахарова в Калининском районе. С 28 января 2021 года на его территории заработали 123 новых энергосберегающих светодиодных фонаря - это в четыре раза больше, чем до реконструкции. При этом, потребление электроэнергии увеличилось с 4 кВт до 6 кВТ.

- Фонари равномерно освещают теплым белым светом основные, второстепенные аллеи парка, пространства вокруг скульптурных композиций, - рассказали в компании "Ленсвет".

На территории парка находятся два памятника: ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и "Колокол мира" - копия знаменитого памятника скульптора Мацуока Кунити в память жертвам атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

С новым современным освещением парк Академика Сахарова стал располагать к более комфортным и безопасными прогулкам жителей Калининского района по вечерам. В жилых кварталах, расположенных рядом со сквером, проживают свыше 23 тысяч горожан.