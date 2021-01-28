КАД у Кронштадта встал в сторону тоннеля из-за ДТП

Пробка собралась у тоннеля на КАД. Фото: "Мегаполис".

Пробка собралась на внешней стороне КАД Петербурга в районе Кронштадта. Днем 28 января движение транспорта по направлению к тоннелю было остановлено, а водителя оказавшихся в заторе машин начали писать сообщения в соцсети.

- Внешняя сторона КАД перед подводным тоннелем стоит без движения уже от Кронштадта. В комментариях на картах пишут, что проехали две машины со спецсигналами. Одна похожа на пожарную, - сообщают автомобилисты в паблике «Мегаполис / ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На сайте Комплекса защитных сооружений опубликовано предупреждение о ремонтных работах как раз в тоннеле, однако на период 27-28 января они должны проходить на внутреннем (невском) участке дамбы.

При этом онлайн-карты показывали аварию в правой полосе внешней стороны КАД. Однако к 14:30 затор уже рассосался и движение нормализовалось.

Официальных сведений от ГИБДД по поводу инцидента не поступало.