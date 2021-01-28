Извращенец в прыщах приставал к школьнице у дома на Ленинском проспекте

Полиция ищет мужчину, пристававшего к 11-летней школьнице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Кировского района Санкт-Петербурга ищут круглолицего извращенца славянской внешности, который вечером 26 января приставал к школьнице у дома 137, корпус 3 по Ленинскому проспекту.

- В полицию обратилась 35-летняя женщина, которая заявила, что неизвестный мужчина, совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери 2008 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам девочки, пристававший к ней мужчина был среднего роста 175-180 см, в возрасте 30-35 лет, славянской внешности. Лицо круглое, в прыщах. Одет мужчина был во все черное, начиная от шапки и заканчивая ботинками.

Сейчас извращенца ищет полиция. А поскольку дело касается половой неприкосновенности несовершеннолетних, все материалы переданы для проведения проверки в Следственный комитет.