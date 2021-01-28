Петербургские школьники и учителя стали меньше болеть коронавирусом

Тенденция к сокращению количества заболевших среди обучающихся и педагогов сохраняется в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В школах Санкт-Петербурга подходил к концу первый месяц третьей четверти обучения. На 28 января 2021 года сохраняется тенденция по сокращению количества заболевших среди обучающихся и педагогов. От этом рассказали в комитете по образованию.

- На 28 января в школах из-за болезни отсутствуют 936 детей - 0,18 % от общего количества обучающихся, и 497 сотрудников - 1,17 % от общего количества сотрудников, - рассказали в ведомстве.

Также в связи с выявлением коронавируса и ОРВИ, на дистанционно обучении находятся 38 классов в 25 школах, закрыты 2 группы в 2 детских садах.

Кроме того, до сих пор более 10,5 тысяч детей находятся на домашнем обучении по решению своих родителей. Отмечается, что это всего 2 процента об общего числа учеников в Петербурге.