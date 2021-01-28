У одного из участников незаконного митинга в Петербурге во время обыска нашли марихуану

Полиция ведет обыски у участников незаконного митинга в Петербурге 23 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет Санкт-Петербурга в четверг, 28 января 2021 года, рассказал о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после стычки на Невском проспекте полиции и участников несанкционированного митинга 23 января. Согласно материалам дела, несколько человек прямо на проезжей части пытались прорвать оцепление, выставленное правоохранительными органами, обеспечивающих порядок. После этого было возбуждено дело о применении насилия в отношении представителей власти.

- В результате пострадали несколько сотрудников полиции, - рассказали в комитете.

Сейчас ведутся обыски у некоторых подозреваемых. У одного из них было обнаружено большое количество марихуаны.

В настоящее время в качестве подозреваемого задержан местный житель, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления.