Уголовное дело о насилии в отношении полицейских во время незаконного митинга возбудили в Петербурге

Еще одно уголовное дело о применении насилия к полиции возбудили в Петербурге после митинга 23 января Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге в четверг, 28 января 2021 года, возбудили еще одно уголовное дело о насилии в отношении правоохранителей завели во время несанкционированного митинга 23 января. Сотрудники центра "Э" задержали одного из участников стычки на Невском проспекте. Тогда на перегороженной проезжей части толпа пыталась прорвать оцепление, в результате чего несколько полицейских пострадали.

- В ходе проверки был установлен один из предполагаемых нарушителей порядка. Им оказался 39-летний житель Петербурга, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленобласти.

Мужчину задержали по месту жительства и забрали в отделение полиции для дачи показаний. После проведения необходимых процессуальных действий он будет доставлен в следственные органы.

Устанавливаются иные лица, причастные к данному преступлению.