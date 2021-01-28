Рекордное число петербуржцев привились от коронавируса за сутки

27 января в Санкт-Петербурге установлен новый рекорд по числу вакцинированных от COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный представил последние данные о пандемии в Санкт-Петербурге на 28 января 2021 года. Так, за минувшие сутки в городе был установлен рекорд по числу вакцинированных жителей. За день привились 6965 человек, из них 5866 впервые, 1099 человек уже получили вторую дозу вакцины.

- Сегодня отмечается значительное падение количества зарегистрированных обращений пациентов в медучреждения по поводу новой коронавирусной инфекции – снижение составило более 30% по сравнению с прошлым четвергом. Также нарастающими темпами уменьшается общее число наблюдаемых пациентов с данным заболеванием, - рассказали в комитете по здравоохранению.

В целом в городе наблюдается достаточно отчетливая и устойчивая тенденция на снижение распространения инфекции. На основе этого в Смольном полагают, что эпидемия проходит нисходящую стадию второй волны.