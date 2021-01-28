Вредный лихач на «Сузуки» не пускал спешащую на вызов «скорую» в Петербурге

Неадекватный водитель пару раз подрезал "скорую" в Санкт-Петербурге. Фото: скриншот видео с YouTube-канала Russian ambulance

Наглый водитель на белой «Сузуки» продемонстрировал свое хамство, не пуская вперед себя машину скорой помощи, которая неслась на вызов к пациенту в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из записи с видеорегистратора служебного транспорта, опубликованного в сообществе «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «Вконтакте». Владельца иномарки даже не смутил тот факт, что все другие автомобилисты спокойно уступали дорогу при виде «скорой» с громкими и яркими спецсигналами.

- Просто не пускал скорую. Бригада медиков уже подала заявление в ГИБДД вместе с этой записью. Наводку на почту прислал Sergey Nechiporenko, спасибо! – гласит подпись к видеозаписи «погони» в соцсетях.

Некоторые активисты в комментариях собрались лично установить личность наглого водителя. «Комсомолка» же призывает не творить самосуд, а дать возможность поработать правоохранительным органам.