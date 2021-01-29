Беглов анонсировал отмену ограничений по коронавирусу в Петербурге

Губернатор Петербурга анонсировал смягчение ограничений по коронавирусу в городе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал скрывать, что власти собираются снять некоторые ограничения по коронавирусу, что существуют городе на конец января 2021 года. Медики отмечают улучшение эпидситуации, что подкрепляется тенденцией снижения числа активных больных и госпитализаций. Но расслабляться не стоит.

- Вирус никуда не делся. Он не застрелился. Он существует и лекарства к нему нет. У нас есть два выхода – прививка и соблюдение мер Роспотребнадзора. Расслабляться рано. Нужно увеличивать объем вакцинации населения, чтобы получить коллективный иммунитет. Да, мы планируем снимать существующие ограничения. В пятницу еще раз соберемся с Роспотребнадзором. Посмотрим на развитие ситуации, на наши прогнозы, - сообщил губернатор в эфире телеканала «78».

Добавим, что Александр Беглов не исключил возвращения очного обучения у студентов университетов. Он предполагает, что за этим может последовать рост заболеваемости, поэтому город должен быть готов заранее.