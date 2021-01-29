Полиция нашла рецидивиста, шантажирующего 13-летнюю школьницу голыми фотографиями в Петербурге

Петербургская полиция задержала интернет-маяка рецидивиста Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга обнаружила мужчину, который вынуждал с помощью шантажа 13-летнюю девочку присылать ему обнаженные фотографии. Уголовное дело о понуждении к действиям сексуального характера было возбуждено еще в июне 2020 года. В ходе расследования стало ясно, что неизвестный домогался девочку через социальные сети.

- Установлено, что с 11 по 22 мая 2020 года неизвестный принуждал 13-летнюю девочку делать фотографии, на которых она обнажена. После он стал шантажировать школьницу, пугая, что сольет фото в сеть, тем самым продолжал заставлять ее делать ему снимки, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В итоге полиция нашла шантажиста. Им оказался 30-летний петербуржец. Примечательно, что мужчина много раз судим за воровство и грабежи. Однако когда он начал переписку с девочкой, то находился еще в колонии, где отбывал срок за аналогическое сексуальное преступление.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.