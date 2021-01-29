СК возбудил уголовное дело об убийстве 22-летней девушки в Мурино, найденной под окнами дома

После смерти 22-летней девушки в Мурино возбудили уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Ленинградской области в пятницу, 29 января 2021 года, возбудил уголовное дело об убийстве 22-летней девушки в Мурино. Труп несчастной был обнаружен ночью с 24 на 25 января у дома 59/2 по улице Шоссе в Лаврики. Первая версия следствия была - несчастный случай. Тем более, что это подтвердил возлюбленной погибшей.

Однако после в социальных сетях друзья умершей начали распространять видео, снятое в лифте дома накануне смерти. На нем молодой человек погибшей бьет ее. В итоге, после резонанса следователи возбудили дело.

- На теле девушки было множество повреждений. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления, - сообщили в комитете.

На данный момент следователи не указывают на подозреваемых.