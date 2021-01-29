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Коронавирус Covid-19

Около 1,5 миллиона петербуржцев переболели коронавирусом за время пандемии

Такие цифры привел директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто
Лилия КОЗЛОВА
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Около полутора миллионов петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии

Около полутора миллионов петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии

Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти 30 процентов жителей Санкт-Петербурга уже переболели коронавирусом. Такие данные привел в пятницу, 29 января 2021 года, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто во время пресс-конференции в ТАСС.

- Коронавирусом в Петербурге за время пандемии переболели примерно полтора миллиона точно, по самым скромным подсчетам, - отметил Шляхто. - В том числе и бессимптомно.

Отметим, что население Северной столицы - около 5,4 миллионов. Получается, что коронавирус перенес каждый четвертый петербуржец, а этого около 28 процентов местных жителе.

При этом официальное число зафиксированных заболевших - 329 444 человек. Дело в том, что далеко не все зараженные обращаются в медучреждения.

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