Фуд-корты в петербургских ТЦ могут открыть через две недели

Открытия фуд-кортов очень ждет бизнес. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ситуация с коронавирусом в Петербурге постепенно улучшается и власти города осторожно начинают обсуждать возможную отмену карантинных ограничений. Одно из них - запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах. Его могут убрать уже через пару недель.

- Если ситуация еще неделю-две будет развиваться так, как развивается, то можно будет обсуждать открытие фуд-кортов. Но это не ко мне вопрос, не к Комитету по здравоохранения, - заявил на пресс-концеренции в ТАСС глава медцентра имени Алмазова Евгений Шляхто.

По словам академика и главы рабочей группы по «ковиду» при правительстве Петербурга, на данный момент идет устойчивое снижение заболеваемости. В планах - как можно быстрее вернуть стационары к обычной плановой работе. А к марту вторая волна коронавируса должна окончательно схлынуть. При этом сам вирус никуда не денется.

- Я человек оптимистичный, но давайте не расслабляться. Надо понимать, что это не та ситуация, что все пройдет как ничего не было. Вирус никуда не денется, нам надо научиться с ним жить, - отметил Евгений Шляхто.