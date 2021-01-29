Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Смольный оставил ряд ограничений в Петербурге вплоть до 15 мая 2021 года

Масочный режим останется обязательным до конца весны
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Смольный назвал ряд ограничений сохранившихся до 15 мая

Смольный назвал ряд ограничений сохранившихся до 15 мая

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный объявил о снятии ряда ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге. С 30 января 2021 года в городе заработают фуд-корты, океонариумы и другие заведения, которые долгое время пустовали. Но вместе с тем правительство оставило несколько запретов, которые будут действовать вплоть до 15 мая.

- Продлевается запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк, а также обязанность носить маски и перчатки, - рассказали в Смольном.

Также проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и иных мероприятий численностью более 50 человек допускается только при получении согласования соответствующего исполнительного органа государственной власти Санкт Петербурга.

Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 31 января, продлеваются по 28 февраля.

Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий