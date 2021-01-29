Смольный оставил ряд ограничений в Петербурге вплоть до 15 мая 2021 года

Смольный назвал ряд ограничений сохранившихся до 15 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный объявил о снятии ряда ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге. С 30 января 2021 года в городе заработают фуд-корты, океонариумы и другие заведения, которые долгое время пустовали. Но вместе с тем правительство оставило несколько запретов, которые будут действовать вплоть до 15 мая.

- Продлевается запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк, а также обязанность носить маски и перчатки, - рассказали в Смольном.

Также проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и иных мероприятий численностью более 50 человек допускается только при получении согласования соответствующего исполнительного органа государственной власти Санкт Петербурга.

Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 31 января, продлеваются по 28 февраля.