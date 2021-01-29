Суд арестовал петербуржца, напавшего на силовиков во время незаконной акции на Невском

Петербуржец угодил в СИЗО за толкание силовиков на незаконной акции на Невском проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО мужчину, который напал на силовиков во время незаконного митинга, проходившего 23 января на Невском проспекте. Напомним, после несогласованной акции возбудили пять уголовных дел. Одним из «героев» и стал подсудимый по фамилии Ломов.

- На почве неприязненного отношения Ломов не менее трех раз толкнул руками и корпусом тела сотрудника ОМОН, а затем не менее двух раз толкнул руками и корпусом полицейского. Таким образом, мужчина причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности деятельность органов власти и подорвав из авторитет перед лицом общества, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Вину участник незаконного митинга признал только частично. Он и его адвокат просили избрать более щадящую меру пресечения. В следственном изоляторе мужчина просидит минимум по 22 марта 2021 года.