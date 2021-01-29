Число больных коронавирусом и госпитализаций снизилось за неделю в Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжает улучшаться эпидситуация. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число больных коронавирусом уменьшилось на 33,58% за неделю в Санкт-Петербурге. Для наглядности – 22 января зараженных было 3195 человек, а 29-го уже 2122. Снизилось и количество госпитализаций в стационары, на 22,74%. В Межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19 не скрывают улучшения эпидситуации. Это доказывает и то, что Смольный отменил ряд запретов по коронавирусу с 30 января.

- Индикаторы эпидемического процесса демонстрируют признаки оптимистического сценария развития событий. Эпидемия в данный момент находится в нисходящей части второй волны. снижение распространения инфекции носит поступательный и устойчивый характер на протяжении более трех недель, - гласит свежий отчет Совета.

Чтобы вирус отступал и дальше, Комздрав и Смольный просят петербуржцев по-прежнему соблюдать простейшие меры безопасности вроде ношения масок и соблюдения соцдистанции.