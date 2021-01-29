Мальчик, которому отрезало ноги на железной дороге, будет на собственном примере рассказывать другим детям об опасностях зацепинга

Трагедия произошла 26 декабря 2020 года на станции "Санкт-Петербург - Товарный". Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура проверила участок железной дороги, на котором в декабре прошлого года получил тяжелейшие травмы 11-летний мальчик Аркадий Аксенов. Напомним: ребенок попытался запрыгнуть на движущийся товарный состав, но не удержался и свалился на рельсы. Колеса поезда отрезали ему обе ноги.

- В минувший четверг, 28 января, была проведена выездная проверка, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. – Исполняющий обязанности транспортного прокурора Роман Терентьев и заместитель Алексей Оптовкин выехали на место происшествия и провели совещание с поднадзорными и контролирующими органами.

Как выяснилось, у транспортной прокуратуры еще в 2018-м году возникали вопросы к безопасности на станции, где произошла трагедия. В частности, на ней не была проведена дополнительная оценка уязвимости. Нарушения, несмотря на реакцию ведомства, в надлежащий срок устранены не устранили. В итоге в декабре 2019-го прокуратура подала заявление в суд. Там с требованиями правоохранительных органов согласились, иск удовлетворили и постановили провести оценку уязвимости до июня 2021-го года.

Впрочем, работу предполагается вести не только методом проверок, но и методом профилактики и разъяснений. Так, самому Аркадию и его маме предложили участвовать в профилактических мероприятиях с детьми – на собственном нелегком примере рассказывать им о вреде зацепинга. Семья предложение приняла.

Напомним: по словам мамы Аркадия, на рискованный поступок его толкнули товарищи. Сейчас мальчик находится в больнице. Ему предстоит еще как минимум три операции.