Еще две станции метро закрылись на вход и выход в Санкт-Петербурге

Станцию метро «Площадь восстания» закрыли на вход и выход. Точно такая же участь постигла смежную «Маяковскую». Фото: Олег ЗОЛОТО

Вслед за станциями метро «Чернышевская» и «Невский проспект» движение остановилось на станциях «Площадь восстания» и смежной с ней «Маяковской». Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрпоолитен».

- В 11-32 станция «Площадь восстания» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - отметили в ведомстве. - Поезда проходят станции «Площадь восстания» и «Маяковская» без остановки.

Напомним: ранее «Комсомолка» сообщала о массовых перекрытиях улиц из-за очередного, уже второго по счету несанкционированного митинга, который должен пройти в это воскресенье в Северной столице. В частности, для пешеходов и транспорта (в том числе общественного) полностью закрыли Невский проспект. Прилегающие улицы огородили заборами, возле них размещена спецтехника, и дежурят отряды ОМОНа в полной боевой выкладке.