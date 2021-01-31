Перцовый газ применили на незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на незаконной акции протеста применили перцовый газ. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Мирный» протест в Санкт-Петербурге, похоже, завершился. Несколько минут назад в Северной столице кончились жесткие столкновения участников незаконного митинга и представителей силовых структур - дело дошло даже до применения газа. Как сообщил корреспондент «Комсомолки» с места событий, стычек было немного – но тем не менее они случались.

- Стычки не массовые, - рассказал корреспондент. - ОМОН со щитами гоняЛ протестующих. Время от времени сотрудники отделяются от основной группы, выхватывают кого-то из толпы и уводят в автобус. Люди в эти момент прячутся в торговом центре, после – выбегают обратно.

Тем не менее в какой-то момент, по сообщениям городским СМИ, против митингующих применили газ. Однако эта информация недостоверна: так, по словам нашего корреспондента, газа было слишком мало, чтобы разогнать им толпу. Вполне вероятно, что баллончиком воспользовался кто-то из провокаторов со стороны участников протеста.

Напомним: незаконный митинг продолжается вот уже несколько часов. Еще утром в Санкт-Петербурге полностью перекрыли Невский проспект и семь станций метро.