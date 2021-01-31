Задержания на несогласованном митинге продолжаются в Санкт-Петербурге

Задержания протестующих происходят в центре города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот уже несколько часов в центре Санкт-Петербурга продолжается несанкционированный митинг. «Мирным» его уже никак не назовешь: участники акции регулярно вступают в конфликт с силовиками. Те отвечают задержаниями. Как сообщает корреспондент «Комсомолки» с места событий, людей уводят в специально подогнанные автобусы.

- Происходят отдельные стычки, массового характера они, к счастью, на данный момент не приобрели, - рассказал журналист «КП-Санкт-Петербург». – Протестующие сконцентрировались в центре города, навстречу им двигается гигантская колонна ОМОНа и Росгвардии.

Напомним: еще утром, за несколько часов до начала акции, Невский проспект, а также несколько прилегающих улиц полностью закрыли для движения как транспорта (в том числе и общественного), так и пешеходов. Кроме того, закрылось в общей сложности семь станций метро – частично «по техническим причинам», частично «из-за обнаружения бесхозных предметов».