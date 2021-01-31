Движение общественного транспорта восстанавливается на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге возобновилось движение общественного транспорта по Невскому проспекту. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург, похоже, окончательно оправился от многочисленных утренних и дневных потрясений. Вслед за метрополитеном к нормальному рабочему режиму вернулся и наземный общественный транспорт. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил профильный комитет.

- С 18:05 часов движение на Невском проспекте и прилегающим улицам восстанавливается, - отметили в пресс-службе комитета по транспорту. - Работа транспорта возобновляется в прежнем режиме.

Напомним: еще с 9:00 утра Невский проспект в это воскресенье оказался полностью закрыт для личных авто и общественного транспорта. Беспрецедентные меры безопасности ввели из-за готовящейся несанкционированной акции протеста – уже второй по счету. Ранее сообщалось, что ограничения движения будут действовать по меньшей мере до 23:59, но поскольку акция к настоящему моменту благополучно завершилась, их решили снять досрочно.