37 800 доз вакцины от коронавируса поступили в Санкт-Петербург

В город прибыли еще 37 800 доз вакцины "Спутник V". Фото: Артем КИЛЬКИН

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции на протяжении вот уже нескольких недель остается крайне востребованной среди петербуржцев. До недавнего времени проблема, по сути, была лишь одна – на всех желающих банально не хватало вакцины. Однако она, судя по всему, близка к разрешению – новые поставки «Спутника V» в Санкт-Петербург приходят исправно.

- 31 января в Санкт-Петербург поступили еще 37 800 доз вакцины, - сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего сферу здравоохранения. – Кроме того, в течение ближайших двух недель будет готов принять желающих еще 21 пункт. Всего в городе будут работать 120 пунктов вакцинации.

В Смольном также дали пояснения по поводу прививочных пунктов в частных медицинских центрах. Несмотря на то, что услуги они оказывают на коммерческой основе, поставить пациенту вакцину там должны бесплатно.