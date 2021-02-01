Скандинавская зима наступит в Петербурге 1 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

На календаре наступил третий месяц зимы. По прогнозам синоптиков, в Санкт-Петербурге она будет поистине "скандинавской". В понедельник, 1 февраля 2021 года, в городе на Неве ожидается небольшая прохлада и снег. Самое время для того, чтобы насладиться зимними видами спорта для тех, кто еще не успел это сделать.

- Сегодня, 1 февраля, метеорологические условия в Северной столице будет определять тыловая часть циклона с центром над северо-востоком Европейской России. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, временами снег, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, в течение дня температура воздуха в Петербурге будет минус 1-3 градусов, по области чуть прохладнее минус 1-6 градусов. Ветер ожидается юго-западный до 4-9 метров в секунду.

Снег будет идти все ближайшие дни, а к середине недели в городе немного похолодает до минус 6 градусов.