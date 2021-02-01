Сотрудники ОМОН спасли девушку, потерявшую сознание во время незаконной акции 31 января в Петербурге

Сотрудники петербургского ОМОНа оказали помощь девушке, которая 31 января в Александровском проезде потеряла сознание Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН помогли девушке, которая потеряла сознание во время несанкционированной акции 31 января 2021 года. По предварительным данным Евгении, так звали пострадавшую, задавили в толпе, от чего ей стало плохо и она упала прямо на тротуар в Александровском проезде. На помощь несчастной пришли сразу несколько силовиков.

- Сотрудники ОМОН оказали ей первую помощь, привели в чувства, - рассказали в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На кадрах видно, как несколько силовиков окружили девушку и достали аптечку. Сначала петербурженку пытались привести в чувства нашатырем, однако она не реагировала. После сотрудник ОМОН помог ей попить и протер водой лицо. Несчастная немного оклемалась, но даже говорить ей было трудно. Тогда силовики взяли пострадавшую на руки, перенеси в служебный автомобиль, на котором уже отправили в медицинское учреждение за квалифицированной помощью.

На данный момент о состоянии здоровья девушки, а также что стало причиной потери сознания, неизвестно.