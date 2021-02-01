11-летнюю девочку задержали на незаконной акции 31 января в Санкт-Петербурге

На незаконной акции в Петербурге задержали 11-летнюю девочку Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время несогласованной акции в Санкт-Петербурга, которая состоялась 31 января 2021 года, задержали 11-летнюю девочку. Ребенок приехал в город из Токсово, Ленинградской области. Как именно девочка оказалась одна среди толпы людей, не сообщается. Школьницу задержали и доставили в один из отделов полиции.

- Полицейские связались с ее мамой, и, когда она приехала, передали ей ребенка. Это как раз тот случай, когда подросток подвергся опасности по недосмотру родителей, - прокомментировала ситуацию Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

По какой причине девочка находилась на территории проведения незаконных митингов, да еще и без сопровождения взрослых, предстоит проверить компетентным органам.

Несмотря на то, что девочка проживает в Ленобласти, Анна Митянина взяла ситуацию под свой личный контроль.