В Петербурге задержали мужчину за нападение на полицейского во время незаконной акции 31 января

Участника незаконной акции в Петербурге задержали за нападение на полицейских Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который нападал на сотрудников полиции во время незаконной акции, прошедшей 31 января 2021 года. Инцидент произошел на Сенной площади. Задержанный вместе с другими участниками мероприятия агрессивно налетал на силовиков, в результате чего один из правоохранителей достал табельное оружие.

- Подозреваемым оказался 32-летний уроженец Архангельска. Его задержали тем же вечером рядом с домом по месту жительства, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Сам же мужчина в отделении полиции принес извинения за свое агрессивное поведение.

- Считаю, что я сделал лишнее - толкнул офицера полиции, - пояснил задержанный.

По факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что в МВД уже прокомментировали данный инцидент и заявили, что сотрудник полиции законно достал пистолет.