Жительница Петербурга застала пьяного мужа во время домогательства к своей дочери

Жительница Петербурга обвинила мужа в домогательствах к дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщина застала мужа за домогательствами к своей дочери. Днем в воскресенье, 31 января 2021 года, в полицию обратилась 54-летняя гражданка Молдовы, проживающая в Северной столице. Она рассказала, что утром, когда вся семья находилась на даче в СНТ "Дружба", ее пьяный супруг приставал к 16-летней девочке.

- Со слов женщины, около 8 часов утра пьяный 55-летний супруг совершил развратные действия в отношении ее дочери гражданки республики Молдова, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что женщина приехала в Петербург в 2018 году, ее дочь в 2019 году.

Подозреваемого задержали в тот же день в Красном Селе. На момент задержания он был все еще пьян.

На данный момент уголовное дело еще не возбуждено. Следователи проводят проверку. Ранее мужчина уже был дважды судим из-за нарушений ПДД и правил миграции.